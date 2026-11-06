Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

POLÉMICA

Mar Flores carga contra Ana Obregón: "Me hubiera gustado que sintiera la misma empatía conmigo que con Antonia Dell’Atte"

La modelo se pronuncia sobre el comunicado y las disculpas que Ana Obregón le ha dedicado a su histórica enemiga, Antonia Dell’Atte. ¿Cree que es un perdón sincero?

Mar Flores

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Las disculpas públicas de Ana Obregón a Antonia Dell’Atte ponen fin aparentemente a 35 años de enemistad. La actriz ha pedido perdón por haberla acusado de falsificar la denuncia de malos tratos que la italiana interpuso contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Unas disculpas que han evitado que ambas vayan a juicio y que ponen fin a una histórica y mediática guerra.

Ana Obregón

En un vídeo donde Ana Obregón se disculpa en directo en Y ahora Sonsoles de nuevo, hay un comentario que ha llamado especialmente la atención: el de Mar Flores. La modelo, a quien también se la relacionó en el pasado con Alessandro Lecquio, ha vivido momentos de tensión públicos con Ana Obregón y ha comentado un emoticono especialmente llamativo: una mujer presionándose la cabeza con la mano.

Mar Flores afirma que ese emoticono era el reflejo de su sentimiento de frustración, ya que no llegó a creerse sus disculpas. "No me la estaba creyendo", advierte.

Además, Mar Flores asegura que "hay que tener memoria histórica" y echa la vista atrás a un evento al que Ana Obregón acudió y donde se la ridiculizaba a ella. "Me hubiera gustado que Ana sintiera la misma empatía por todas las mujeres", señala Mar Flores.

La modelo se muestra especialmente dolida con aquel recuerdo e insiste en que "hay que hacer reflexionar a las personas". "Le ofrezco que reflexione sobre lo que hizo hace 32 años a mi persona y a mi hijo, como consecuencia, en un evento de humillación pública", termina diciendo, "no entiendo cómo una madre puede hacer eso". ¡Dale al play para escucharlo al completo!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Mar Flores

Mar Flores carga contra Ana Obregón: "Me hubiera gustado que sintiera la misma empatía conmigo que con Antonia Dell’Atte"

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

La Voz 2026, en directo: arrancan las últimas Batallas de la edición

Alejandra Pareja-Obregón

El tenso encuentro entre Martín Pareja Obregón y su hija Alejandra en el Juzgado: "Ni siquiera se saludaron"

María Abradelo
FAMOSOS

María Abradelo, amiga de Helena Bianco: "Es muy injusto que una mujer como ella tenga que pasar por este cáncer"

Laura Moure en La ruleta de la suerte noche
A LAS 22 HORAS

La ruleta de la suerte noche: un plan de sábado donde los deseos se convierten en premios increíbles

David España
ENTREVISTA

David España, presunto hijo de Jero, de Los Chichos: "Yo no he demandado por la herencia, ha sido por filiación"

Pese al aplazamiento del juicio por ser reconocido como hijo legítimo de Jero, de Los Chichos, David España no se da por vencido. Hoy, visita el plató de Y ahora Sonsoles para contarnos cómo avanza su lucha judicial.

Owono
ÚLTIMA HORA

Jesús Owono, "destrozado" tras la muerte de Jesús de Miguel: "Rehacer su vida para él es muy complicado"

La muerte del futbolista Jesús de Miguel ha conmocionado al mundo del fútbol, pero pocos se preguntan cómo está Jesús Owono, el portero del FC Andorra que le propinó el golpe que terminó costándole la vida. Hoy, hablamos con una amiga de Owono.

Rosana

Rosana, superviviente del accidente de Angrois: "Lo de Adamuz y Urda es abrir la herida y echar sal"

Hostelero

Isaac, hostelero afectado tras el accidente ferroviario de Urda: "Estamos perdiendo 2000 euros diarios"

Joan Guirado cuestiona la gestión de Óscar Puente: "¿Dónde ha ido el dinero?"

Joan Guirado cuestiona la gestión de Óscar Puente: "¿Dónde ha ido el dinero?"

Publicidad