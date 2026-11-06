Mar Flores carga contra Ana Obregón: "Me hubiera gustado que sintiera la misma empatía conmigo que con Antonia Dell’Atte"

Las disculpas públicas de Ana Obregón a Antonia Dell’Atte ponen fin aparentemente a 35 años de enemistad. La actriz ha pedido perdón por haberla acusado de falsificar la denuncia de malos tratos que la italiana interpuso contra su exmarido, Alessandro Lecquio. Unas disculpas que han evitado que ambas vayan a juicio y que ponen fin a una histórica y mediática guerra.

En un vídeo donde Ana Obregón se disculpa en directo en Y ahora Sonsoles de nuevo, hay un comentario que ha llamado especialmente la atención: el de Mar Flores. La modelo, a quien también se la relacionó en el pasado con Alessandro Lecquio, ha vivido momentos de tensión públicos con Ana Obregón y ha comentado un emoticono especialmente llamativo: una mujer presionándose la cabeza con la mano.

Mar Flores afirma que ese emoticono era el reflejo de su sentimiento de frustración, ya que no llegó a creerse sus disculpas. "No me la estaba creyendo", advierte.

Además, Mar Flores asegura que "hay que tener memoria histórica" y echa la vista atrás a un evento al que Ana Obregón acudió y donde se la ridiculizaba a ella. "Me hubiera gustado que Ana sintiera la misma empatía por todas las mujeres", señala Mar Flores.

La modelo se muestra especialmente dolida con aquel recuerdo e insiste en que "hay que hacer reflexionar a las personas". "Le ofrezco que reflexione sobre lo que hizo hace 32 años a mi persona y a mi hijo, como consecuencia, en un evento de humillación pública", termina diciendo, "no entiendo cómo una madre puede hacer eso". ¡Dale al play para escucharlo al completo!