Melendi se deja llevar por la conexión de Aura y gana la batalla a Sonia

La emoción y la personalidad han marcado la Batalla de Sonia y Aura, dos talents del equipo de Melendi que han unido sus voces para interpretar ‘Mi historia entre tus dedos’.

Las dos han demostrado su potencial sobre el escenario, aunque Melendi ha encontrado diferencias en su manera de transmitir. “Me encanta escuchar tu voz, pero no termina de conectar cuerpo y alma”, ha señalado el asturiano refiriéndose a Sonia.

Aura, por su parte, llegó a La Voz sin experiencia cantando ante el público, pero ha conseguido demostrar su evolución. “Aura vino sin experiencia y conectas más”, ha reconocido Melendi, destacando su capacidad para transmitir emociones.

Finalmente, el coach ha decidido ser fiel a lo que ha sentido y ha elegido a Aura para continuar en La Voz, convirtiéndose en la ganadora de esta Batalla.