Melendi enfrenta a dos de sus voces más especiales: “Me gustan mucho”

Dos voces con una personalidad muy especial se han unido en las Batallas de La Voz. Darío y Javier han interpretado ‘Say You Won't Let Go’, de James Arthur, demostrando una gran conexión sobre el escenario.

Vanesa Martín ha destacado la interpretación de Darío, aunque también ha querido reconocer el particular timbre de Javier. Ambos han conseguido defender una canción en la que han mostrado sus diferentes matices.

“Son dos perfiles que me gustan mucho”, ha asegurado Melendi, que ha reconocido lo mucho que ha disfrutado viéndolos cantar juntos.

Finalmente, el asturiano ha decidido que Darío continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de esta Batalla.