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Melendi enfrenta a dos de sus voces más especiales: “Me gustan mucho”

Darío y Javier han demostrado una gran química con ‘Say You Won't Let Go’. Melendi ha destacado la personalidad de sus voces y ha elegido a Darío para continuar en La Voz.

Melendi enfrenta a dos de sus voces más especiales: “Me gustan mucho”

Melendi enfrenta a dos de sus voces más especiales: “Me gustan mucho”

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Celia Gil
Celia Gil
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Dos voces con una personalidad muy especial se han unido en las Batallas de La Voz. Darío y Javier han interpretado ‘Say You Won't Let Go’, de James Arthur, demostrando una gran conexión sobre el escenario.

Vanesa Martín ha destacado la interpretación de Darío, aunque también ha querido reconocer el particular timbre de Javier. Ambos han conseguido defender una canción en la que han mostrado sus diferentes matices.

“Son dos perfiles que me gustan mucho”, ha asegurado Melendi, que ha reconocido lo mucho que ha disfrutado viéndolos cantar juntos.

Finalmente, el asturiano ha decidido que Darío continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador de esta Batalla.

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