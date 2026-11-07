Los robos cambian las reglas del juego: así termina la segunda noche de Batallas de La Voz

La primera parte de las Batallas de La Voz han llegado a su fin después de dos noches cargadas de emoción, decisiones difíciles y grandes actuaciones. Los coaches han tenido que despedirse de algunas de las voces que ellos mismos eligieron en las Audiciones a ciegas, pero también han tenido la oportunidad de rescatar a nuevos talents.

La gala ha estado marcada por la emoción y las últimas decisiones. Desde las lágrimas de Lola Índigo hasta las complicadas elecciones de Melendi, pasando por las dudas de Mika y las actuaciones que han dejado a Pablo López al borde de las lágrimas.

Además, los cuatro coaches han utilizado sus robos para dar una segunda oportunidad a cuatro artistas, dejando configurados sus equipos para las próximas fases de La Voz.

Melendi consigue robar a Omar

Melendi ha vivido una noche llena de decisiones complicadas. El asturiano ha tenido que elegir entre Ana y Claudia tras una espectacular versión de Adele, decantándose por Claudia Goicoechea.

Darío también ha conseguido continuar después de su Batalla con Javier, mientras que Aura ha sorprendido al coach por su evolución y su manera de transmitir. Su enfrentamiento con Sonia ha terminado con Melendi apostando por ella.

La última Batalla del asturiano ha enfrentado a José Torres y Ana Muñoz con ‘Nostalgias’, una actuación que ha puesto al coach contra las cuerdas. Finalmente, ha elegido a José.

Pero Melendi también ha querido aprovechar su oportunidad de incorporar una nueva voz y ha robado a Omar, del equipo de Pablo López, ofreciéndole una segunda oportunidad para continuar en La Voz. Por su parte, Vanesa ha salvado a Ana Muñoz por lo que la estrategia de Melendi ha funcionado.

Lola Índigo se queda con Susana

Lola Índigo ha vivido una segunda noche de Batallas llena de emoción y grandes retos musicales.

Charlotte y Julieta han protagonizado un enfrentamiento espectacular con ‘Midnight Sun’, de Zara Larsson. Lola ha destacado el enorme nivel vocal de ambas y ha decidido continuar con Julieta.

Nerea e Idoia también han demostrado su complicidad con ‘La tirana’, mientras que Borja ha conseguido ganar su Batalla frente a Sean después de una actuación llena de energía con Guns N' Roses.

La gran sorpresa ha llegado con los robos. Lola Índigo ha decidido incorporar a Susana, procedente del equipo de Mika, sumando una nueva voz a sus filas para las siguientes fases; mientras que Vanesa a Salvado a Rubén.

Mika roba a Aura del equipo Melendi

Mika ha tenido que tomar decisiones muy complicadas en esta segunda noche. El coach internacional ha enfrentado a Ana Pé y Marcos, dos antiguos talents de La Voz Kids, y finalmente ha elegido a Marcos.

Beltrán y Rubén han protagonizado una Batalla marcada por las segundas oportunidades, mientras que Susana ha conseguido ganar su enfrentamiento con Pedro después de interpretar ‘Candy’.

Nerea y Teresa también han demostrado una gran evolución durante los ensayos y han dejado a Mika completamente bloqueado. Finalmente, el coach ha elegido a Teresa.

Pero Mika ha decidido utilizar su robo para incorporar a Aura, procedente del equipo de Melendi, dándole una nueva oportunidad para continuar en La Voz. Y Vanesa ha salvado a Rubén para seguir en el programa.

Pablo López termina sus Batallas con el robo de Nerea

Pablo López ha vivido una noche cargada de emoción y actuaciones que le han llegado directamente al corazón.

Omar y Sergio han inaugurado sus enfrentamientos con ‘Bruises’, de Lewis Capaldi, dejando una actuación que ha emocionado al malagueño. Pablo ha decidido continuar con Omar.

Paz y Leticia también han demostrado toda su ternura con ‘Ayer soñé contigo’, de Marlena, mientras que Karim y Marina han dejado a Pablo al borde de las lágrimas con ‘Titanic’, de Kany García.

Finalmente, el coach ha elegido a Leticia y Karim para continuar en su equipo, pero todavía le quedaba una última decisión: utilizar su robo para incorporar a Nerea, procedente del equipo de Mika.

Con los cuatro robos completados, los equipos de La Voz quedan preparados para las próximas fases. Además, Manuela, Carlos, Raúl y Jhon Jairo ya tienen asegurada su plaza en los Directos gracias a las tarjetas rojas de sus coaches.

La competición continúa y las decisiones serán cada vez más difíciles. ¡La Voz se prepara para una nueva fase en la que cualquier cosa puede pasar