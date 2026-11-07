¡Increíble!: Karim y Marina emocionan hasta las lágrimas a Pablo López con ‘Titanic’

La última Batalla del equipo de Pablo López ha sido una auténtica demostración de sensibilidad. Karim y Marina han interpretado ‘Titanic’, de Kany García, regalándonos una actuación que ha llegado directamente al corazón del malagueño.

Los dos talents han conseguido transmitir toda la emoción de la canción, dejando a Pablo López al borde de las lágrimas después de escucharles.

“Es lo que tiene el trabajo constante”, ha asegurado el coach, orgulloso de la evolución y el esfuerzo que han demostrado sus artistas durante la preparación de esta Batalla.

Finalmente, Pablo López ha decidido que Karim continúe en su equipo, convirtiéndose en el ganador del último enfrentamiento del malagueño.