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AlaZ | 6 de noviembre

Empate épico en AlaZ: David se la juega, llega a 23 aciertos y Moisés le replica al límite

Los dos concursantes han protagonizado un final de vértigo, en el que David no se ha conformado con el empate a 22 pero Moisés ha logrado salvarse.

Empate épico en AlaZ: David se la juega, llega a 23 aciertos y Moisés le replica al límite

Empate épico en AlaZ: David se la juega, llega a 23 aciertos y Moisés le replica al límite

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David y Moisés han mantenido la tensión y la incertidumbre hasta el final de este duelo en AlaZ. Los marcadores han reflejado un empate a 22 aciertos durante un largo rato, sin que ninguno decidiera plantarse. Al contrario, tras muchos Pasapalabra y un gran rato de reflexión, aún les quedaba algún as por enseñar y el resultado final ha sido tablas, pero con 23 letras.

La prueba ha estado igualada desde el inicio, con buenos turnos que les mantenían parejos. El mejor de la tarde ha sido el arranque de Moisés, con diez respuestas seguidas. Con mucho cuidado de no fallar, los dos concursantes han llegado a ese empate a 22 que no iba a ser definitivo.

David ha hecho el movimiento que ha desencadenado el espectacular desenlace. Sólo le quedaban dos segundos y, pese a reconocer una duda, ha arriesgado. Su acierto ha obligado a Moisés a lanzarse. Tampoco estaba seguro de la opción que tenía para una de las preguntas pendientes, pero no ha fallado y ha puesto el 23 definitivo en el marcador. ¡Revive este intenso AlaZ en el vídeo!

Moisés maquilla un “fallo tonto” en AlaZ con 22 aciertos, pero se queda a merced de David

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