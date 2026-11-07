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Karlos Arguiñano desvela su “receta perfecta” para hacer la crema de panqueques: ingredientes y paso a paso

Descubre los ingredientes necesarios y el paso a paso detallado para clavar esta crema infalible desde casa.

Karlos Arguiñano desvela su “receta perfecta” para hacer la crema de panqueques: ingredientes y paso a paso

Karlos Arguiñano desvela su “receta perfecta” para hacer la crema de panqueques: ingredientes y paso a paso

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Julián López
Julián López
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La cocina de Karlos Arguiñano vuelve a convertirse en el escaparate perfecto para triunfar con elaboraciones caseras que combinan la tradición con la facilidad de ejecución.

En esta ocasión, el chef ha centrado su atención en el postre ideal para rematar cualquier comida: panqueques de manzana, una receta muy fácil de hacer en casa.

La crema para hacer estos panqueques puede parecer complicada de hacer, pero Karlos Arguiñano ha enseñado los ingredientes que se necesita y el paso a paso para que quede perfecta.

Lejos de complicaciones innecesarias, el chef ha calificado esta elaboración como "una receta perfecta" para quienes buscan un resultado equilibrado, suave y delicioso sin pasar horas en los fogones.

Ingredientes esenciales para un resultado inmejorable

El éxito de esta preparación radica en el uso de productos cotidianos y accesibles que cualquier persona suele tener en su despensa. Para seguir las indicaciones del cocinero y lograr la consistencia ideal, se requiere:

  • 300 ml de leche.
  • Un huevo.
  • 130 gr de azúcar.
  • 20 ml de mantequilla fundida
  • 125 gr de harina.
  • Media cucharilla de café de esencia de vainilla.

Karlos Arguiñano integra todos estos ingredientes en un vaso batidor, triturándolos con una batidora para conseguir la crema del panqueque, que habrá que dejarla reposar un rato antes de echarla a la sartén.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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