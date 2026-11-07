Avance
El próximo viernes, los talents se la juegan en la batalla de ganadores
Los coaches no se salvan de tomar difíciles decisiones y volverán a decidir qué talents avanzan a la siguiente ronda de La Voz.
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Si los coaches pensaban que ya se habían librado de las decisiones difíciles, aun les queda lo peor.
El próximo viernes llega la batalla de ganadores: los talents que vencieron sus respectivas batallas en los programas anteriores vuelven a enfrentarse, una vez más, por un hueco en los Directos de La Voz.
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Aunque este programa llega con muchas novedades, tanto para los talents como para los coaches, pues no estarán solos para tomar estas decisiones. El viernes, a las 22.00 horas, llega la batalla de ganadores de La Voz. También puedes verlo antes en atresplayer.
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