El próximo viernes, los talents se la juegan en la batalla de ganadores

Si los coaches pensaban que ya se habían librado de las decisiones difíciles, aun les queda lo peor.

El próximo viernes llega la batalla de ganadores: los talents que vencieron sus respectivas batallas en los programas anteriores vuelven a enfrentarse, una vez más, por un hueco en los Directos de La Voz.

Aunque este programa llega con muchas novedades, tanto para los talents como para los coaches, pues no estarán solos para tomar estas decisiones. El viernes, a las 22.00 horas, llega la batalla de ganadores de La Voz. También puedes verlo antes en atresplayer.