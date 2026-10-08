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Rebeca Marín y su lucha contra el desabastecimiento de los tratamientos para la menopausia: "Intenté comprar en Rumanía"

Miles de mujeres denuncian que no encuentran tratamiento hormonal para la menopausia por el desabastecimiento de las farmacias. Un problema que las obliga a buscar otras formas de conseguir su medicación.

Menopausia

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El desabastecimiento de las farmacias de tratamientos hormonales para la menopausia está afectando a alrededor de 400.000 mujeres. Tanto es así que una de ellas ha reunido 25.000 firmas para denunciar la situación ante el Ministerio de Sanidad.

Firmas

El aumento de la demanda, sumada a la escasa fabricación de esos tratamientos, ha provocado una falta de suministros generalizado en nuestro país. Además, los pocos fabricantes que hay eligen vender los tratamientos a países donde se compran más caros, como Rumanía o Portugal.

"En Rumanía me pedían receta y alrededor de 40 o 50 euros", nos cuenta Rebeca Marín, la mujer que ha reunido las 25.000 firmas, "pero yo no sabía hasta qué punto iba a ser seguro".

Rebeca se ha convertido en el símbolo de una lucha que congrega a miles de mujeres. Según nos cuenta, una de las historias que más le ha impactado es la de una mujer de 21 años que necesitaba empezar el tratamiento hormonal y no pudo hacerlo por culpa del desabastecimiento.

El Ministerio de Sanidad ya ha recibido las 25.000 firmas de mujeres que luchan contra el desabastecimiento de las farmacias de tratamientos para la menopausia. ¿Lograrán que cambie la situación?

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