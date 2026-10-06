Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Luis Canut y Patricia Pérez, tras la enfermedad que les cambió la vida

La relación del guionista Luis Canut y la presentadora Patricia Pérez, ha atravesado años muy complicados. En 2023, la enfermedad de Luis marcó su historia, pero no impidió que continuaran juntos, sumando ya más de 20 años de historia de amor.

Fue a principios de 2023, cuando Luis sufre una infección cerebral causada por una bacteria. Estuvo un año y medio en el hospital y salió con graves secuelas, entre ellas la pérdida casi total de la visión.

Esta tarde, Patricia Pérez y Luis Canut se sientan en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de aquella época y de cómo afrontaron aquel duro golpe. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!