Mika confiesa una inesperada manía en La Voz tras sorprender con sus respuestas en un divertido reto

Las palabras encadenadas han puesto a Mika, el coach de La Voz, ante un divertido desafío en el que debía responder rápidamente con términos que comenzaran por las letras propuestas. El artista ha arrancado con "anatómico" y ha continuado con "cautela".

Una de sus respuestas más llamativas ha sido "Londres", que ha permitido conocer algo más sobre su vínculo con la ciudad. Sin embargo, la mayor sorpresa ha llegado al elegir "pájaros" para la letra P. Entre risas, Mika ha confesado que no le gustan los pájaros y que ni siquiera sabe por qué ha pensado en esa palabra.