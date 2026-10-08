TESTIMONIO
David Summers, sobre la fama de Hombres G: "Las niñas escribían cartas todos los días"
El cantante recordó en La Mesa cómo era la locura de los fans en los años 80, con cientos de personas esperándole en el garaje de su casa y un portero que le entregaba cada día un taco de cartas.
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Cien personas en el garaje, todos los días
Cristina Pardo recordó que, en tiempos sin redes sociales ni móviles, la gente se plantaba en los portales de los ídolos, algo que hoy "casi sería un escrache".
David Summers confirmó hasta qué punto llegaba aquella presión: "Mi padre vivía en un bloque que tenía una entrada de garaje, y todos los días había como 80, 100 personas esperando a que llegara o a que saliera con el coche".
Él nunca se negó a atenderles: "Yo siempre he sido buena persona y entonces me paraba, firmaba a la gente, pero era como una especie de peaje para entrar en mi casa y para salir de mi casa".
Un taco de cartas cada día
Sin mensajes directos ni WhatsApp, la comunicación con los admiradores se hacía por correo postal: "Llegaba al portal y el portero me daba un tacazo así de cartas todos los días. Como no había redes sociales ni móviles, la gente escribía cartas, las niñas escribían cartas que eran todas iguales, con muchos besos de estos de carmín, y eran todas parecidas".
Admitió que las leía, pero que la acumulación acabó desbordándole: "Había un momento en que ya se me iba acumulando en casa. Era demencial".
Insultos a su novia en el cine
Summers recordó también un episodio de la película Sufre mamón, que el grupo estrenó en cines: la gente que estaba en la sala insultaba a la actriz que interpretaba a su entonces novia, "mi ex, con la que luego me casé, pero me divorcié". Según contó, "eran unos insultos irrepetibles en esta mesa, pero lo vivían con una pasión espeluznante, como si estuviera pasando de verdad".
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