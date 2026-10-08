David Summers, sobre la fama de Hombres G: "Las niñas escribían cartas todos los días"

Cien personas en el garaje, todos los días

Cristina Pardo recordó que, en tiempos sin redes sociales ni móviles, la gente se plantaba en los portales de los ídolos, algo que hoy "casi sería un escrache".

David Summers confirmó hasta qué punto llegaba aquella presión: "Mi padre vivía en un bloque que tenía una entrada de garaje, y todos los días había como 80, 100 personas esperando a que llegara o a que saliera con el coche".

Él nunca se negó a atenderles: "Yo siempre he sido buena persona y entonces me paraba, firmaba a la gente, pero era como una especie de peaje para entrar en mi casa y para salir de mi casa".

Un taco de cartas cada día

Sin mensajes directos ni WhatsApp, la comunicación con los admiradores se hacía por correo postal: "Llegaba al portal y el portero me daba un tacazo así de cartas todos los días. Como no había redes sociales ni móviles, la gente escribía cartas, las niñas escribían cartas que eran todas iguales, con muchos besos de estos de carmín, y eran todas parecidas".

Admitió que las leía, pero que la acumulación acabó desbordándole: "Había un momento en que ya se me iba acumulando en casa. Era demencial".

Insultos a su novia en el cine

Summers recordó también un episodio de la película Sufre mamón, que el grupo estrenó en cines: la gente que estaba en la sala insultaba a la actriz que interpretaba a su entonces novia, "mi ex, con la que luego me casé, pero me divorcié". Según contó, "eran unos insultos irrepetibles en esta mesa, pero lo vivían con una pasión espeluznante, como si estuviera pasando de verdad".