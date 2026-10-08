TRANCAS Y BARRANCAS
David Bustamante prueba suerte en La Voz al revés: ¿quién canta bien y quién no?
El regreso de David Bustamante a El Hormiguero está dejando momentos realmente divertidos, propios de alguien tan divertido como el cantante cántabro. Ahora bien, pocos lo han sido tanto como su participación en La Voz al revés.
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David Bustamante ha irrumpido como un huracán en el plató de El Hormiguero y nos ha dejado una entrevista repleta de anécdotas. ¡Incluso se ha animado a batirse en duelo con Pablo Motos!
Ahora bien, el cántabro no podía irse sin antes reencontrarse con Trancas y Barrancas. En esta ocasión, las hormigas le han traído el formato perfecto para un cantante con tanta reputación: La Voz al revés.
Bustamante ha ido evaluando uno por uno los candidatos, que debían interpretar una canción en directo. No obstante, antes de hacerlo y basándose puramente en su aspecto, debía acertar si la actuación en cuestión iba a ser puro arte o algo para rasgarse los oídos.
La actitud al entrar en escena, la presencia frente al micrófono o la mera intuición han sido armas de doble filo tanto para el presentador como para el invitado. Y es que cada uno ha tenido sus propios aciertos y error; incluyendo cambios de opinión de última hora. Porque canditados como Raquel, bien merecían estar en La Voz (la del derecho).
¿Quieres jugar con David? ¡Dale play al vídeo de arriba!
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