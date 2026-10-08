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TRANCAS Y BARRANCAS

David Bustamante prueba suerte en La Voz al revés: ¿quién canta bien y quién no?

El regreso de David Bustamante a El Hormiguero está dejando momentos realmente divertidos, propios de alguien tan divertido como el cantante cántabro. Ahora bien, pocos lo han sido tanto como su participación en La Voz al revés.

David Bustamante en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

David Bustamante ha irrumpido como un huracán en el plató de El Hormiguero y nos ha dejado una entrevista repleta de anécdotas. ¡Incluso se ha animado a batirse en duelo con Pablo Motos!

Ahora bien, el cántabro no podía irse sin antes reencontrarse con Trancas y Barrancas. En esta ocasión, las hormigas le han traído el formato perfecto para un cantante con tanta reputación: La Voz al revés.

Bustamante ha ido evaluando uno por uno los candidatos, que debían interpretar una canción en directo. No obstante, antes de hacerlo y basándose puramente en su aspecto, debía acertar si la actuación en cuestión iba a ser puro arte o algo para rasgarse los oídos.

La actitud al entrar en escena, la presencia frente al micrófono o la mera intuición han sido armas de doble filo tanto para el presentador como para el invitado. Y es que cada uno ha tenido sus propios aciertos y error; incluyendo cambios de opinión de última hora. Porque canditados como Raquel, bien merecían estar en La Voz (la del derecho).

¿Quieres jugar con David? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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