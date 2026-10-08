EN SU VISITA A ESPAÑA
La estrategia de Brad Pitt para no ser reconocido por Madrid junto a su novia Ines de Ramon
Brad Pitt ha sido fotografiado paseando por Madrid en su visita a la capital española junto a su novia, Ines de Ramon. Aunque el actor, intentó pasar desapercibido utilizando esta estrategia.
Publicidad
Brad Pitt ha vuelto a demostrar que es un apasionado de España. Y no lo decimos porque su novia, Ines de Ramon, tenga orígenes españoles, sino porque aprovechando su paso por el Festival de Cine de San Sebastián para presentar su última película -En el corazón de la bestia- el actor decidía alargar su estancia y disfrutar de unos días de vacaciones en Madrid con su novia.
Intentando pasar desapercibido, Brad optó por disfrutar de su escapada a Madrid ocultando su rostro bajo un borsalino beige, gafas de sol y mascarilla quirúrgica. Algo que no consiguió, ya que Inés acaparó todas las miradas con su espectacular belleza, 'descubriendo' involuntariamente que el ex de Angelina Jolie seguía en nuestro país tras su aplaudido paso por Donosti.
Un fin de semana de lo más intenso y completo en el que asistieron al bautizo del hijo de un familiar de la modelo, y en el que aprovecharon las buenas temperaturas para recorrer la zona más turística de la capital, conocer alguno de los restaurates de moda, y visitar el Museo Reina Sofía para ver de cerca el Guernica de Picasso, que el protagonista de Seven observó impactado sin despegarse de su pareja durante varios minutos.
Publicidad