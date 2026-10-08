Espinosa de los Monteros sobre la vivienda: "Si usted lo hace bien, si prospera, si invierte, si arriesga, entonces es un malvado empresario"

"Pequeño empresario, bien; gran empresario, mal"

Iván Espinosa de los Monteros criticó el doble rasero con el que, a su juicio, se mira a quienes invierten en vivienda: "Se intenta salvaguardar a un empresario si es pequeño. Si usted lo hace, pero no demasiado bien, entonces le respetamos. Si usted va demasiado bien, si crece, si prospera, si invierte, si arriesga, entonces no, porque entonces usted es un malvado empresario". Y añadió un diagnóstico de fondo: "España tiene un problema de escala, de tamaño de sus empresas. Y en el sector inmobiliario también. El problema no es la gente que tiene diez pisos. El problema son los poderes públicos".

"Habéis creado todas las barreras posibles"

Dirigiéndose a Susana Díaz, enumeró los obstáculos que, según él, frenan la construcción: "No es que no hayan invertido en vivienda pública, es que no permiten que haya privada. Tardan 10 años en transformar el suelo, meten unos costes medioambientales en la construcción que hacen imposible construir a un precio competitivo, tardan años en conseguir una licencia".

Su conclusión fue dura con quienes han gobernado: "Habéis creado todas las barreras posibles durante todos los años que habéis gobernado para que hoy nadie pueda tener una vivienda, ni pública ni privada, ni en propiedad ni en alquiler, ni grande ni pequeño ni mediano".

Quién debe responder ante un inquilino vulnerable

Sobre el desahucio de Maricarmen, rechazó que el propietario cargue con la responsabilidad social: "España es un país social, tiene que tener un sentido solidario con las personas que lo pasan mal. Si hay una persona mayor que se queda sin capacidad, España tiene que dar una respuesta. Pero la tiene que dar España. No la tiene que dar el propietario de una vivienda que de repente tiene una inquilina con un problema".

De lo contrario, advirtió, "ese propietario, sea grande o sea pequeño, no va a volver a alquilar a nadie". Y cerró con un mensaje a los futuros arrendatarios: "Me alegro mucho por los inquilinos que están ya dentro de las casas, pero lo siento muchísimo por todos los demás que pretendan ser inquilinos, porque les van a imposibilitar el acceso al mercado".