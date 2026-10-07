Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LA ESPAÑA OLVIDADA

Pilar Vidal se traslada a Madarcos (Madrid): así es la vida en uno de los pueblos más deshabitados de España

Nuestra colaboradora coge carretera y manta y pone rumbo a Madarcos para mostrarnos la otra cara de la moneda: los pueblos de menos de 100 habitantes donde la vida es bien distinta.

Pilar Vidal

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Pilar Vidal estrena nueva sección en Y ahora Sonsoles, donde se trasladará a diferentes pueblos de la España vaciada para mostrarnos cómo es la vida allí. En su primer reportaje se ha ido hasta Madarcos (Madrid).

Madarcos es un pequeño municipio de la sierra del Rincón madrileña que apenas tiene 69 habitantes. Un pueblo donde tan solo hay un bar y no tienen supermercado, farmacia, cajero o peluquería.

Los seis niños que hay en el pueblo deben recorrer casi 20 kilómetros por carretera para ir al colegio y los mayores deben esperar al viernes a que venga el frutero o el de los congelados.

Sin embargo, también tiene ventajas. Todos los vecinos se reúnen cada tarde en el bar, donde la comida está subvencionada para mayores de 65 años.

Con esta nueva sección, Pilar Vidal nos muestra los privilegios que damos por hecho de la vida urbana y los detalles que hemos ido perdiendo de los pequeños municipios en peligro de extinción. ¡No te pierdas el reportaje en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Pilar Vidal

Pilar Vidal se traslada a Madarcos (Madrid): así es la vida en uno de los pueblos más deshabitados de España

Estrella

Estrella, vecina ceutí: "Necesitamos soluciones, no que enfoquen a Ceuta para la campaña electoral"

Rami

Amiga de la familia de Rami, el menor con autismo desaparecido en Granollers: "Se asustó y salió corriendo"

Médico y enfermera
TE LO CONTAMOS

La misteriosa muerte de una enfermera tras pasar la noche con su amante médico: "Se inyectaban propofol para facilitar el sueño"

Mancuerna
ÚLTIMA HORA

Vecina del matrimonio presuntamente asesinado por su hijo con una mancuerna: "Él se asomó por la ventana gritando"

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte noche
A LAS 22 HORAS

"Hay mucho dinero en juego": Este sábado, "la diversión está asegurada" en La ruleta de la suerte noche

La ruleta de la suerte noche vuelve el sábado a las 22 horas con un nuevo programa que promete ser toda una montaña rusa de emociones. ¡No te lo pierdas!

Begoña Villacís
ELECCIONES 29-N

Begoña Villacís se pronuncia sobre la polémica del voto por correo: "España tiene un proceso bastante garantista"

El próximo 29 de noviembre habrá elecciones anticipadas, una decisión provocada por el estallido de la crisis de la vivienda. Ante esta llamada a las urnas, el Partido Popular ha sembrado dudas sobre el voto por correo. ¿Es seguro?

¡Esto no para!: Fran consigue más de 4.000 euros en un solo panel

¡Esto no para!: Fran consigue más de 4.000 euros en un solo panel

Los nervios, la tensión y los giros de guion se convierten en más de 3.000 euros

“¡Qué panel!”: Los nervios, la tensión y los giros de guion se convierten en más de 3.000 euros

Laura huelga

Laura, una trabajadora anuncia que no hará huelga: "¿Cuánto cobran los sindicatos? A mí nunca me han ayudado"

Publicidad