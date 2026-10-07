Pilar Vidal se traslada a Madarcos (Madrid): así es la vida en uno de los pueblos más deshabitados de España

Pilar Vidal estrena nueva sección en Y ahora Sonsoles, donde se trasladará a diferentes pueblos de la España vaciada para mostrarnos cómo es la vida allí. En su primer reportaje se ha ido hasta Madarcos (Madrid).

Madarcos es un pequeño municipio de la sierra del Rincón madrileña que apenas tiene 69 habitantes. Un pueblo donde tan solo hay un bar y no tienen supermercado, farmacia, cajero o peluquería.

Los seis niños que hay en el pueblo deben recorrer casi 20 kilómetros por carretera para ir al colegio y los mayores deben esperar al viernes a que venga el frutero o el de los congelados.

Sin embargo, también tiene ventajas. Todos los vecinos se reúnen cada tarde en el bar, donde la comida está subvencionada para mayores de 65 años.

Con esta nueva sección, Pilar Vidal nos muestra los privilegios que damos por hecho de la vida urbana y los detalles que hemos ido perdiendo de los pequeños municipios en peligro de extinción. ¡No te pierdas el reportaje en el vídeo de arriba!