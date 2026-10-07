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La misteriosa muerte de una enfermera tras pasar la noche con su amante médico: "Se inyectaban propofol para facilitar el sueño"
La mujer apareció muerta en un hotel al que acudió con un compañero médico que a la vez era su amante. Ambos solían inyectarse anestésicos después de sus encuentros, algo que podría haberle causado una intoxicación a la víctima.
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Un médico y una enfermera llegaron a un hotel de Marbella y, al día siguiente, ella apareció muerta. Según la declaración del médico, ambos se administraban medicación y se quedaron dormidos, pero ella no volvió a despertarse.
Tras ser detenido, el médico ha quedado en libertad provisional, aunque el marido de la fallecida pide que le se ingrese en prisión. Un reclamo que llega tras la detención del médico, que ha desvelado que eran amantes.
Roberto Marbán, periodista de El Debate, ha revelado que el médico y la enfermera solían verse una vez por semana en el hotel donde ella fue hallada sin vida. Supuestamente, allí solían inyectarse propofol, un medicamento anestésico que sustraían del hospital, para conciliar el sueño.
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"El propofol fue el causante de la muerte de Michael Jackson", señala Marbán, "parece ser que se inyectaban el propofol para facilitar el sueño después de sus encuentros". ¿Qué le ha ocurrido realmente a la enfermera?
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