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SUEÑOS DE LIBERTAD
Fina da el primer paso con Bianca en Sueños de libertad: un beso inesperado cambia su relación
La fotógrafa sorprende a la argentina con una invitación a cenar que termina en un acercamiento muy especial. Ambas se dejan llevar por sus sentimientos y pasan la noche juntas.
Una jornada de trabajo en casa de Fina ha terminado de la manera más inesperada en Sueños de libertad. Cuando Bianca estaba a punto de marcharse, la fotógrafa le ha propuesto colaborar en un proyecto artístico con sus fotografías.
La conversación ha continuado durante la cena, cuando Fina le ha confesado lo importante que ha sido tenerla cerca y cuánto la ha ayudado profesionalmente. La complicidad entre ambas ha ido creciendo hasta que Fina ha tomado la iniciativa y ha besado a Bianca. La argentina le ha correspondido y las dos han acabado pasando la noche juntas.