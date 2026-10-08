Joseba Arguiñano enseña a preparar unos irresistibles bollos de leche rellenos de chocolate: ¡tiernos y esponjosos!

Los amantes del chocolate están de enhorabuena con la nueva propuesta de Joseba Arguiñano. El cocinero ha preparado en Cocina abierta de Karlos Arguiñano ocho bollitos de leche que combinan una masa suave con pepitas de chocolate y un irresistible relleno de crema de cacao y avellanas.

Para conseguir una textura perfecta, la masa debe reposar hasta duplicar su volumen antes de formar los bollos. Después de rellenarlos y dejarlos fermentar nuevamente, se pintan con leche y azúcar y se hornean a 180 grados durante 15 minutos. El resultado es una merienda casera con un acabado brillante.