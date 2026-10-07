Se levanta el secreto de sumario del caso del marido de Verónica Hidalgo: "Se han intervenido 10.8 toneladas de hachís"

Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, lleva ya más de cinco meses en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales. Este formaba parte de una presunta banda criminal dedicada al tráfico de drogas y cuyas ganancias desviaba supuestamente a través de sus empresas.

Tras levantarse el secreto de sumario del caso, nuestro compañero Jorge García Badía ha desvelado nuevos detalles. Según nos cuenta, se han producido trece nuevas detenciones.

"Se han intervenido 10.8 toneladas de hachís", afirma Badía, "según la UDYCO, la organización estaba copando el mercado de venta de hachís en España y el resto de Europa".

Por el momento, se desconoce el papel que habría desempeñado o no su mujer, Verónica Hidalgo, cuyo nombre al menos no aparece en el informe que la UDYCO ha entregado a la Audiencia Nacional ni entre los detenidos. ¡Todos los detalles, en el vídeo de arriba!