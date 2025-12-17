Antena3
Graban una película para adultos en el mausoleo de Camilo Sesto: "Es una profanación"

Alcoy, la tierra natal de Camilo Sesto, está indignado ante los últimos acontecimientos. Una productora de cine ha grabado una escena de cine gay para adultos en el cementerio donde está enterrado el artista y, según el consistorio, no fueron informados del contenido de esta.

Mausoleo Camilo Sesto

El mausoleo de Camilo Sesto ha sido el escenario de una película para adultos. Algo que ha indignado profundamente al pueblo de Alcoy y su Ayuntamiento, que admite sentirse engañado por la productora.

Según las autoridades, la productora les mandó un guion que carecía de tinte sexual y aclara que no se ha rodado ninguna escena de contenido explícito en el cementerio. Sin embargo, en el propio tráiler ya se ve a un chico entrando en el cementerio Municipal San Antonio de Abad.

"Es una profanación de un espacio que nunca esperas que sea asaltado", advierte Ricardo Canalejas, amigo de Camilo Sesto, "debería ser punible y denunciable".

El Ayuntamiento de Alcoy asegura que tomará medidas para que no vuelva a ocurrir algo similar que vulneren la dignidad y el respeto patrimonial. ¡Dale al play para enterarte de todo!

