Óscar Casas confiesa cómo ha sido trabajar con Ana Mena: "Ha sido todo muy fácil, es una artista"

Óscar Casas es uno de los actores del momento. El cuarto de los cinco hermanos Casas ha conquistado las pantallas con su talento y desparpajo, que le han llevado a triunfar en el cine, siguiendo los pasos de su hermano Mario Casas.

Sin embargo, no solo triunfa en su trabajo, sin también en el plano personal. El actor conoció a la exitosa cantante Ana Mena en la película Ídolos, en la que la conexión de sus personajes traspasa la pantalla.

"Trabajar con ella ha sido muy fácil", nos cuenta Óscar, "es una artista de los pies a la cabeza". Pese a que Ana Mena no tiene gran recorrido en la interpretación, Óscar asegura que tiene mucho talento y que admira su vena artística: "Ella antes de salir al escenario se transforma".

Ana Mena y Óscar Casas forman el tándem perfecto y hoy el actor nos cuenta cómo ha sido trabajar con ella. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!