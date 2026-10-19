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Un matrimonio enamorado de Pepe Navarro: Juan Carlos Ortega deja sin palabras al presentador con su estudio de grabación

Juan Carlos Ortega ha vuelto a echar mano de la Inteligencia Artificial para recordar la época en la que Pepe Navarro presentaba Esta noche cruzamos el Mississippi.

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Patri Bea
Patri Bea
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Pepe Navarro y Florentino Fernández han sido los encargados de abrir otra semana de El Hormiguero por todo lo alto al presentarnos el último proyecto en el que han trabajado juntos, el documental 'El otro Chiquito'.

Al finalizar la entrevista, Pablo Motos ha conectado con el estudio de grabación de Juan Carlos Ortega, que, en esta ocasión y gracias a la Inteligencia Artificial, ha estado con un matrimonio que se enamoró de Pepe Navarro cuando presentaba Esta noche cruzamos el Mississippi.

El presentador no ha podido aguantarse la risa con este divertido sketch en el que otra persona aseguró haberse enamorado también de Florentino Fernández. ¡Revive la sección de Juan Carlos Ortega al completo en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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