Ignacio Varela, tras la rebelión en el PSOE de Palencia: "Es una organización autocrática de decisiones unipersonales"

Este lunes, todos los integrantes de la candidatura socialista de Palencia propuesta por la militancia han renunciado a sus puestos después de que la dirección federal decidiera sustituir a Álvaro Bilbao como cabeza de lista al Congreso por Mariluz Martínez Seijo.

Ignacio Varela, el que fuera asesor de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, conectaba con el programa para comentar dicho movimiento dentro del PSOE. En su charla con Susanna Griso ha recordado cómo se hacían antes las cosas dentro del partido: "Lo que yo recuerdo es que en el PSOE las listas electorales las elaboraban los militantes en las agrupaciones o pasaban un proceso y, finalmente, las aprobaba el Comité Federal".

Sin embargo, Varela cree que esa época de debate interno ha quedado atrás: "Eso era cuando el Partido Socialista era una organización democrática. Ahora mismo, igual que creo que es injusto y falso decir que España es una autocracia, es absolutamente preciso decir que el PSOE es una organización autocrática".

Para el experto, lo ocurrido en la candidatura de Palencia no es un caso aislado, sino la forma habitual de actuar de la actual dirección nacional: "Es una decisión unipersonal, como todas las que se toman en ese partido", ha afirmado, añadiendo además que esto pasa "con el consentimiento de sus militantes y de sus dirigentes".

"Es una escena ensayada, la ha fabricado una agencia de publicidad"

El analista también ha opinado sobre las muestras de cariño públicas entre Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en los actos del partido. Sobre ese famoso beso y los gestos de afecto, Varela tiene claro que se trata de un guión de comunicación: "Esta es una escena absolutamente ensayada que forma parte del marketing de campaña y copiada de situaciones prácticamente idénticas que hemos visto, por ejemplo, en la campaña de los Kirchner en Argentina".

Según el exasesor monclovita, todo responde a una estrategia diseñada al detalle: "Esto lo ha fabricado una agencia de publicidad. Yo no sé cuánto amor se tienen Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Habrá que comprobarlo cuando pierdan el poder", ha asegurado para cerrar su intervención.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.