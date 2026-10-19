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La acosadora de Niña Pastori, en libertad tras usar gas pimienta en su concierto: "Tenía una orden de alejamiento"

La cantante se vio obligada a paralizar el espectáculo en Alicante después de que una mujer rociara con gas pimienta a las primeras filas. La atacante tenía una orden de alejamiento anterior por parte de Niña Pastori.

Niña Pastori

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El pasado domingo 11 de octubre, Niña Pastori paralizó el concierto que estaba dando en el recinto El Muelle Live ante miles de personas. El motivo: una mujer roció con gas pimienta a las primeras filas en mitad del espectáculo.

La atacante tenía una orden de alejamiento por parte de la artista y, tras ser localizada por la policía, está acusada de un delito de alteración del orden público y delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento de la artista y de sus conciertos. "Tenía una orden de alejamiento porque la acosaba", asegura Jorge García Badía, "no podría ni mandarle un mensaje".

Según cuenta Jorge García Badía, esta mujer coló el gas pimienta oculto en alguna parte de su cuerpo. "El personal de seguridad puede pedirte que abras el bolso, pero no te pueden cachear", afirma Badía.

El objetivo de la atacante no era Niña Pastori, sino que lo roció al público para "reventar el espectáculo". Es gracias a las imágenes del público que el entorno de Niña Pastori logró localizarla en la pista.

Finalmente, la atacante ha quedado en libertad con cargos. ¡Dale al play para enterarte de todo lo que ha ocurrido!

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