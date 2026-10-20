Hoy, Lucía Carballo y Leonor Watling serán las protagonistas en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Lucía Carballal y Leonor Watling, dos nombres destacados del panorama audiovisual español. Ambas visitan el programa para charlar con Pablo Motos sobre sus nuevos proyectos y compartir algunas de las experiencias que han vivido a lo largo de sus respectivas trayectorias profesionales.

Durante la entrevista, las invitadas hablarán de su trabajo en el mundo de la ficción y de los retos que supone dar vida a nuevas historias, tanto delante como detrás de las cámaras. Además, compartirán algunas anécdotas de sus carreras y mostrarán su lado más personal en una conversación que promete dejar grandes momentos.

Sobre ellas:

Lucía Carballal es una reconocida dramaturga y guionista española que ha desarrollado su carrera en el teatro y la televisión, participando en diferentes proyectos de ficción. Por su parte, Leonor Watling cuenta con una amplia trayectoria como actriz en cine y televisión, además de su faceta musical como vocalista del grupo Marlango.