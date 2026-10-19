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LAS HIJAS DE LA CRIADA
Las hijas de la criada se prepara para revelar todos sus secretos: fecha y hora del gran final en Antena 3
La exitosa serie llega a su desenlace definitivo con un capítulo marcado por las revelaciones, los enfrentamientos y las cuentas pendientes que mantienen en vilo a sus seguidores.
Después de cautivar a millones de espectadores, Las hijas de la criada afronta su despedida en Antena 3. La ficción emitirá su último capítulo el jueves 22 de octubre a las 23:00 horas, poniendo fin a una historia llena de tensiones y secretos.
El esperado desenlace promete sacar a la luz verdades que han permanecido ocultas durante mucho tiempo. Las cartas del pasado y los enfrentamientos definitivos serán protagonistas de una entrega que resolverá las cuentas pendientes de sus personajes.