Las hijas de la criada se prepara para revelar todos sus secretos: fecha y hora del gran final en Antena 3

Después de cautivar a millones de espectadores, Las hijas de la criada afronta su despedida en Antena 3. La ficción emitirá su último capítulo el jueves 22 de octubre a las 23:00 horas, poniendo fin a una historia llena de tensiones y secretos.

El esperado desenlace promete sacar a la luz verdades que han permanecido ocultas durante mucho tiempo. Las cartas del pasado y los enfrentamientos definitivos serán protagonistas de una entrega que resolverá las cuentas pendientes de sus personajes.