El rey emérito Juan Carlos I se cuela en El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

Carlos Latre se ha metido en la piel del rey emérito Juan Carlos I en El Hormiguero y ha sacado más de una carcajada en el plató con su imitación. El humorista ha recreado al monarca a su manera, poniendo el toque de humor a la noche.

Así, el colaborador ha vuelto a demostrar su facilidad para meterse en la piel de personajes conocidos y llevarlos a su terreno con sus gestos y su interpretación.

Después, Trancas y Barrancas han tomado la palabra para dar comienzo a una ronda de chistes en la que también han participado El Monaguillo, Dani Fontecha, Luis Piedrahita y Marron, dispuestos a poner a prueba el sentido del humor en el plató.