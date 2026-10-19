Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Hormiguero

El rey emérito Juan Carlos I se cuela en El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

Una vez más, Carlos Latre ha recurrido a su talento para las imitaciones y se ha convertido en Juan Carlos I ante las cámaras de El Hormiguero.

El rey emérito Juan Carlos I se cuela en El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Carlos Latre se ha metido en la piel del rey emérito Juan Carlos I en El Hormiguero y ha sacado más de una carcajada en el plató con su imitación. El humorista ha recreado al monarca a su manera, poniendo el toque de humor a la noche.

Así, el colaborador ha vuelto a demostrar su facilidad para meterse en la piel de personajes conocidos y llevarlos a su terreno con sus gestos y su interpretación.

Después, Trancas y Barrancas han tomado la palabra para dar comienzo a una ronda de chistes en la que también han participado El Monaguillo, Dani Fontecha, Luis Piedrahita y Marron, dispuestos a poner a prueba el sentido del humor en el plató.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

El rey emérito Juan Carlos I se cuela en El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

El rey emérito Juan Carlos I se cuela en El Hormiguero de la mano de Carlos Latre

completa

Disfruta de la entrevista completa de Pepe Navarro y Florentino Fernández en El Hormiguero

ortega

Un matrimonio enamorado de Pepe Navarro: Juan Carlos Ortega deja sin palabras al presentador con su estudio de grabación

energia
El Hormiguero

"Me recordaba mucho a Javier Bardem": Pepe Navarro desvela qué vio en Flo cuando lo fichó para su programa

rolling
El Hormiguero

"Me lo pidió Mick Jagger": Pepe Navarro confiesa que Flo y él estuvieron a punto de ser teloneros de los Rolling Stones

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ
AlaZ | 19 de octubre

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Con empate a 22 aciertos, David ha arriesgado al estar convencido de que su rival iba a llegar a 23… pero el guion ha terminado siendo justo al contrario.

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”
Mejores momentos | 19 de octubre

Mario Vaquerizo se sincera sobre su papel en el musical Cabaret: “Dije en un primer momento que no”

El artista ha explicado que en un primer momento declinó el papel, pero reconoce que ahora se lo está pasando “bomba” y que no se arrepiente de haber dado el paso.

La receta de Candela Serrat para el pleno en el ¿Dónde Están?: “Ya te he dicho que me gusta cocinar”

La receta de Candela Serrat para el pleno en el ¿Dónde Están?: “Ya te he dicho que me gusta cocinar”

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”

La gesta de Fran Perea en Pasapalabra: “Es la primera vez que gano cinco segundos en esta prueba”

Almudena Herrero

Almudena Herrero, expareja de Fabio Testi, tras dos décadas de silencio: "Iba de depresión en depresión, de pastilla en pastilla"

Publicidad