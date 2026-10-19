El Hormiguero
El rey emérito Juan Carlos I se cuela en El Hormiguero de la mano de Carlos Latre
Una vez más, Carlos Latre ha recurrido a su talento para las imitaciones y se ha convertido en Juan Carlos I ante las cámaras de El Hormiguero.
Publicidad
Carlos Latre se ha metido en la piel del rey emérito Juan Carlos I en El Hormiguero y ha sacado más de una carcajada en el plató con su imitación. El humorista ha recreado al monarca a su manera, poniendo el toque de humor a la noche.
Así, el colaborador ha vuelto a demostrar su facilidad para meterse en la piel de personajes conocidos y llevarlos a su terreno con sus gestos y su interpretación.
Después, Trancas y Barrancas han tomado la palabra para dar comienzo a una ronda de chistes en la que también han participado El Monaguillo, Dani Fontecha, Luis Piedrahita y Marron, dispuestos a poner a prueba el sentido del humor en el plató.
Publicidad