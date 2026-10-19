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Disfruta de la entrevista completa de Pepe Navarro y Florentino Fernández en El Hormiguero

Pepe Navarro y Flo han visitado el programa presentado por Pablo Motos este lunes para hablarnos de su nuevo proyecto profesional y para hacer un repaso por su trayectoria.

Disfruta de la entrevista completa de Pepe Navarro y Florentino Fernández en El Hormiguero

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha arrancado otra semana a lo grande con la visita de Pepe Navarro y Florentino Fernández. El presentador y el humorista se han sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su extensa carrera y para hablarnos de su nuevo proyecto profesional.

Esta ha sido la vigésima visita de Florentino Fernández al programa, por lo que Pablo Motos lo ha recibido ya como invitado infinity. El humorista ha disfrutado de su silla y taza nueva y ha estrenado el famoso reloj que solo poseen los que forman parte de este selecto club.

Durante la entrevista, Pepe Navarro nos ha hecho una confesión que nos ha dejado sin palabras. En la época en la que Flo y él triunfaron con Esta noche cruzamos el Mississippi, estuvieron a punto de ser teloneros de... ¡The Rolling Stones!

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Pepe Navarro también ha recordado por qué decidió fichar a Florentino Fernández para su programa en los noventa. Le recordaba en algunos aspectos a Javier Bardem y enseguida percibió en él una energía especial.

Pepe Navarro y Flo han vuelto a derrochar complicidad, buen rollo y simpatía en una entrevista que ha tenido nostalgia y humor. ¡Revívela al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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