Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Anécdota

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra: “Dio de comer a 40.000 personas”

Karlos Arguiñano ha rescatado la hazaña de Josep Grugués, más conocido como “Pepitu”, quién en 1985 entró en la lista Guinness por hacer la butifarra más larga hasta el momento.

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra: “Dio de comer a 40.000 personas”

Publicidad

Carmen Pardo
Carmen Pardo
Publicado:

Con motivo de la elaboración del pastel de butifarra y patatas, Karlos Arguiñano ha explicado una curiosa anécdota sobre un récord Guinness con butifarra.

Pastel de butifarra y patatas de Karlos Arguiñano: “La bendición del Señor”

Pastel de butifarra y patatas de Karlos Arguiñano: “La bendición del Señor”

Según el chef, embutido protagonista medía cinco kilómetros de longitud y sirvió para dar de comer a más de 40.000 comensales. Todos los invitados se reunieron en torno a las calles de Cornellà de Llobregat a disfrutar del almuerzo popular, más conocido como la botifarada.

El festín celebrado en la comarca del Llobregat, no solo constaba de butifarra como plato principal, sino que además fue servido acompañado de 2.500 kilos de mongetes blancas y 1.500 kilos de alioli, ofreciendo como resultado una de las combinaciones más auténticas de la gastronomía catalana.

Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Muslos de pavo con pasas y pistachos de Arguiñano: “Este guiso tiene un toque diferencial”

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Publicidad

Programas

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra

Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra: “Dio de comer a 40.000 personas”

PISO MADRID

Un polémico micropiso de 8 metros cuadrados y 1.250 € de alquiler: "Me dicen que cómo tengo la poca vergüenza de alquilar esto"

Estrella se corona y gana la Gran Final: ¿qué premio escondía el sobre?

Estrella se corona y gana la Gran Final: ¿qué premio escondía el sobre?

La emoción se apodera de Estrella al resolver un panel de más de 2.000 euros
Mejores momentos | 19 de octubre

La emoción se apodera de Estrella al resolver un panel de más de 2.000 euros

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”
Mejores momentos | 19 de octubre

Jorge Fernández felicita a Elena al conseguir 625 euros en su primer panel: “Has tirado fenomenal”

Sonsoles Ónega
ÚLTIMA HORA

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del devastador temporal que azota el Levante

Las autoridades han ordenado el confinamiento del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante a causa del temporal. Varios pueblos han quedado inundados, ríos desbordados y las lluvias ya han dejado al menos dos fallecidos.

Caso Biedma
CASO BIEDMA

La jueza Biedma pasea con escolta por Badajoz: "Lo de Sáenz de Tejada no puede quedar impune", hablamos con su entorno más cercano

El entorno más cercano de la jueza Beatriz Biedma, destaca que tiene que salir con escolta a todos lados e incluso llevan a sus hijas al colegio. Quieren que se investiguen los hechos o tomarán medidas.

'El vídeo de la vergüenza' de Ceuta

El general retirado Ballesteros apunta a órdenes a la Guardia Civil durante la entrada masiva en Ceuta: "Había que evitar que muriera alguien por aplastamiento"

Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano

Plato sano y equilibrado: Receta de verduras con garbanzos al horno de Joseba Arguiñano

Pastel de butifarra y patatas de Karlos Arguiñano: “La bendición del Señor”

Pastel de butifarra y patatas de Karlos Arguiñano: “La bendición del Señor”

Publicidad