Arguiñano relata la curiosa historia del Guinness de la butifarra: “Dio de comer a 40.000 personas”

Con motivo de la elaboración del pastel de butifarra y patatas, Karlos Arguiñano ha explicado una curiosa anécdota sobre un récord Guinness con butifarra.

Según el chef, embutido protagonista medía cinco kilómetros de longitud y sirvió para dar de comer a más de 40.000 comensales. Todos los invitados se reunieron en torno a las calles de Cornellà de Llobregat a disfrutar del almuerzo popular, más conocido como la botifarada.

El festín celebrado en la comarca del Llobregat, no solo constaba de butifarra como plato principal, sino que además fue servido acompañado de 2.500 kilos de mongetes blancas y 1.500 kilos de alioli, ofreciendo como resultado una de las combinaciones más auténticas de la gastronomía catalana.