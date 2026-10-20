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EN EL HORMIGUERO

Pepe Navarro supera a Florentino Fernández y demuestra su buena memoria frente a Trancas y Barrancas

Trancas y Barrancas han recibido a Pepe Navarro y Florentino Fernández para poner a prueba su memoria con este divertido juego.

Florentino Fernández y Pepe Navarro en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Pepe Navarro y Florentino Fernández, una de las mejores duplas de la historia de la televisión en España, han coincidido con una dupla mucho más "animal". Y es que, como no podía ser de otra manera, Trancas y Barrancas han entrado en escena para poner a prueba la memoria de los invitados con una nueva edición de Si te he visto, no me acuerdo.

Preguntando cosas aparentemente evidentes, las hormigas han sacado a la luz elementos como el logo de KitKat, las ruedas del carro de la Cibeles o el título de su programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Una serie de incógnitas que Pepe Navarro ha resuelto con total acierto.

De este modo, Navarro ha demostrado que no pierde detalle incluso con las cosas más evidentes. Porque, a la hora de la verdad, no son muchos los concursantes que hacen pleno en este juego: ni siquiera su compañero Flo lo ha conseguido.

¿Serías capaz de acertar todas las preguntas? Descúbrelo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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