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En tierra lejana | 19 de octubre

Ecmel vuelve a poner en peligro a los Albora: desata un enfrentamiento a punta de pistola

El hombre ha entrado en la mansión de los Albora mientras la policía registraba la casa en busca de Cihan y los suyos. Alya no ha dudado en plantarle cara, pero el enfrentamiento ha terminado con él apuntándola con una pistola y Cihan apareciendo para defenderla.

Ecmel vuelve a poner en peligro a los Albora

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya le ha dejado claro desde el primer momento que no quiere verlo allí: “No eres bienvenido en esta casa, así que lárgate de aquí”. Ecmel la ha empujado para apartarla, pero ella se ha mantenido firme: “No me muevo. Fuera”.

La situación se ha vuelto todavía más peligrosa cuando el patriarca ha sacado una pistola y ha apuntado a Alya. “Venga, anda, quítate de ahí”, le ha ordenado. En ese momento, Cihan ha aparecido armado y se ha colocado frente a él: “Baja o disparo”.

Cihan no ha podido contener la rabia al tener delante al hombre al que responsabiliza de todo lo ocurrido con su familia. “Boran está muerto por tu culpa, Ecmel. Le has quitado la vista a mi hermano pequeño. ¿Qué más quieres quitarnos?”, le ha reprochado antes de advertirle: “Que sepas que no dudaré en disparar”.

Nare ha salido entonces al escuchar la discusión y ha intentado evitar que Cihan y Ecmel llegaran a dispararse. Sin embargo, el hombre ha terminado cogiéndola como rehén y apuntándola con su pistola. Por suerte, ella ha reaccionado muy rápido y le ha mordido la mano, dando a Cihan la oportunidad de pegar a Ecmel y apartarlo de ella.

Alya le ha pedido a su esposo que se marchara antes de que la policía lo viera, ya que está en busca y captura por culpa de su tío. Cihan ha tenido que abandonar la mansión mientras los agentes continuaban registrando la casa.

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