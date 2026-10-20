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Rafa Latorre, sobre "la campaña del amor" del PSOE: "En política, lo cursi siempre tiene un punto siniestro"

El presentador de "Más de uno", Rafa Latorre, analiza la "campaña del amor" del PSOE tras el beso de Pedro Sánchez a Begoña Gómez y cuestiona la estrategia del partido, a la que califica de "populista y cursi".

Conexión con Rafa Latorre

Rafa Latorre cuestiona "la campaña del amor" del PSOE

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Anna Martín
Publicado:

El micrófono verde sobre la mesa de 'Espejo Público' anuncia la conexión en directo con Rafa Latorre, codirector y presentador de Más de uno, de Onda Cero. En esta ocasión, la cita tiene lugar a 40 días de las elecciones generales.

"Hablar de amor es la última fase del populismo", sentencia el periodista al ser preguntado por la llamada "campaña del amor" del PSOE. Un término que llega después del beso que protagonizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su mujer, Begoña Gómez, durante el Comité Federal del partido en Fuenlabrada. De forma inmediata, las cuentas oficiales del PSOE difundieron la imagen en redes sociales, acompañada de lemas como "La fuerza del amor" o "El amor vencerá".

"No queda demasiado creíble este alegato sobre el amor"

Para Latorre, se trata de una "cursilería". "En política, lo cursi siempre tiene un punto siniestro", sostiene. El periodista rechaza que el amor sea competencia de los políticos y cuestiona el mensaje del partido: "Nos están hablando en el escenario de amor y al final lo que importan son las matemáticas".

Latorre se dirige a la sociedad española para advertir de que no debe dejarse llevar por una imagen tan romántica. A su juicio, detrás de este gesto lo que realmente importa al PSOE es si cuenta en el Senado con los asientos necesarios para llegar al Tribunal Constitucional.

En este contexto, también saca a relucir lo que denomina "el casting de quién nos habla de amor" y menciona especialmente al ministro de Transportes, Óscar Puente. "No es Jesús Puente, precisamente. No queda demasiado creíble este alegato sobre el amor", ironiza el presentador.

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