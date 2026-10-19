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AlaZ | 19 de octubre

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Con empate a 22 aciertos, David ha arriesgado al estar convencido de que su rival iba a llegar a 23… pero el guion ha terminado siendo justo al contrario.

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

Moisés pierde... ¡por una tontería!: la arriesgada carambola que hace ganador a David en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Lo que parecía una decisión arriesgada se ha convertido en una jugada maestra. David ha conseguido ganar gracias a una curiosa carambola cuando estaba empatado a 22 aciertos con Moisés en AlaZ. Ha sido un ejemplo de cómo la presión consigue que los concursantes superen sus propias expectativas en Pasapalabra.

Los dos concursantes han estado brillantes en este duelo. Ambos han firmado grandes turnos. Moisés ha hecho el mejor de la tarde con trece respuestas. En sólo cuatro jugadas, ha completado su primera ronda con 22 aciertos.

David ha conseguido igualar esa marca, pero estaba convencido de que no iba a ser el resultado final. “Creo que Moisés tiene una más”, ha explicado. Por eso, se ha visto con la necesidad de jugar, sacando su acierto 23. Quedaba por comprobar si efectivamente Moisés tenía otro as para volver a empatar. Se ha arriesgado curiosamente con un sinónimo de “tontería” e, ironías del juego, ha fallado. ¡Revive este trepidante duelo en el vídeo!

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