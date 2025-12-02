Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"

José Antonio tenía 23 años cuando salió a dar un paseo y nunca volvió. Al día siguiente, su madre alertó de su desaparición, pero durante 37 años no tuvo noticias suyas. Fueron 37 años los que Josefa pasó recorriendo diariamente las comisarías preguntando por su hijo.

El mismo día en el que desapareció José Antonio, un joven de la misma edad fallecía atropellado por un tren en Badalona. Sin embargo, la policía no cotejó los datos hasta cuatro décadas después, cuando descubrieron que José Antonio llevaban 37 años enterrado en un nicho anónimo sin que su familia lo supiera.

"Ellos tenían un cadáver, pero en ningún momento me dijeron que lo identificara", nos cuenta Josefa, "un amigo abogado nos ayudó a buscar y estaba a 200 metros de donde estaba enterrado mi marido".

Hoy, Josefa denuncia los años que ha pasado buscando a un hijo desesperada. Un tiempo en el que podría haber descansado y cerrado una herida que ha estado mucho tiempo abierta por un error policial.