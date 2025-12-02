Usan las fotos de Javier para estafar: "Me han hablado unas 50 mujeres que dicen que me han visto en aplicaciones para ligar"

Las redes sociales pueden ser algo muy peligroso y Javier lo sabe bien. Desde hace un año y medio, han usado sus fotos para suplantar su identidad en aplicaciones de citas donde tratan de estafar a los usuarios.

Varias mujeres han contacto con él por redes preguntándole si era él el que estaba ligando con ellas. "Me han llegado a escribir unas 50 mujeres y algunos amigos míos que están en aplicaciones para ligar han visto mis fotos", asegura.

Algunas de las víctimas de estos estafadores han llegado a perder miles de euros. "Es una pena que se utilice a buenas personas para engañarlas", nos cuenta Javier, "un programa de televisión holandesa me contactó porque una chica había perdido 180.000 euros".

Javier ha denunciado todos estos perfiles y, con la policía al tanto, espera poder eliminar todos los perfiles falsos. ¿Logrará evitar que haya más estafas con su imagen?