El presunto acosador de La Rioja se defiende de las acusaciones: "Voy con la verdad por delante"

Begoña y su familia denunciaron en 'Y ahora Sonsoles' que tuvieron que huir de su pueblo por las amenazas y el acoso que su hija de 23 años recibía desde hacía 4 años de un vecino del pueblo, del que tuvieron que irse para poder vivir tranquilos, aseguró.

El vecino denunciado ha hablado y ha contado que los conflictos empiezan porque había rumores de que había dejado embarazada a la hija de Begoña, y es ahí, según él, cuando empieza el acoso en el trabajo.

Ha asegurado que él nunca tuvo relación con la joven de 23 años y que él siempre se alejaba de ella cuando iba a hablarle.

En cuanto al episodio que relata su familia en el autobús con el padre de la denunciante, dice que él solo quería defenderse. "Yo ni le he pegado ni me he acercado a ella", ha asegurado.

Además, ha desmentido que haya tirado orina y heces, y ha dejado claro que ha gastado mucho dinero en abogados y que la justicia le ha dado la razón. "Voy con la verdad por delante", ha dejado claro.

Esto ha ocurrido después de que su hermana entrase en directo en el programa para defender al denunciado, alegando que ella y su familia también había sufrido el acoso por parte de la familia.

Además, su madre contó que la historia estaba contada al revés y que fue el marido de Begoña quien le pegó tal paliza a su hijo, que incluso perdió algunos dientes.

Durante la conexión, un joven, amigo de la familia de Begoña, en una moto llegó al lugar e increpó a la familia del denunciado, asegurando que estaban mintiendo.

La familia de Begoña ha interpuesto 30 denuncias contra el presunto acosador, además de otras que tiene de otros vecinos y que la Guardia Civil ha reabierto.

Hablamos con otra víctima del presunto acosador

Juan también ha denunciado a Víctor por acoso, ya que le pinchaba las ruedas del coche constantemente.

Él vive en el mismo edificio que Víctor, de quien lleva siendo vecino desde hace 20 años. Los últimos incidentes que ha vivido son escupitajos en la puerta de casa, insultos a su mujer y su hija, amenazas y gestos obscenos a diario.

Esto se remonta, ha asegurado, a hace 16 o 17 años. Un conflicto cuyo detonante fue que Víctor se compró una guitarra eléctrica y ensayaba en el trastero, y otro vecino fue a llamarle la atención, pero no al hijo de Juan, que también ponía música en el mismo lugar.

Desde entonces tienen que soportar el acoso. "Cuando él pare de acosarnos, se acabó el problema", ha dicho.

La madre de Víctor, con quien ha hablado, defiende a su hijo. La familia, ha dicho, se mantiene al margen.