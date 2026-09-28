CRISIS VIVIENDA
Teresa duerme en la calle tras ser desahuciada a los 72 años: "Pedro Sánchez, acuérdate de los viejos"
El desahucio de Maricarmen se ha convertido en el estandarte de cientos de personas que han acampado en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar una solución a la crisis de la vivienda. Sin embargo, Maricarmen no es la única: Teresa Tirada también es una mujer que a sus 72 años y tras sufrir dos cánceres se ha quedado sin casa.
Publicidad
"Ni una Maricarmen más" es el grito de los cientos de personas que han acampado en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar el fin de la crisis de la vivienda. Después de que Maricarmen se viese obligada a abandonar su vivienda incapaz de asumir el precio de alquiler que le imponía la empresa inmobiliaria que compró su piso, miles de personas la han convertido en el reflejo de su lucha.
Trescientas tiendas de campaña llevan dos noches desplegadas en el centro de la capital. Los manifestantes reclaman el llamado "decreto Maricarmen", que ofrezca medidas para evitar desahucios sin alternativa habitacional o contratos de alquiler indefinidos. Un decreto que esperan que se apruebe este martes en el Consejo de Ministros.
Lamentablemente, Maricarmen no es la única que ha sido desahuciada. Como ella, 45 personas son desahuciadas de media al día en nuestro país. Una de ellas fue Teresa Tirado, a la que echaron de su casa en Málaga el 26 de junio. Ahora, vive y duerme en un banco de la calle. "Si duermo en un cajero, viene la policía", afirma, "los vecinos ya me conocen y a veces me invitan a sus portales".
Más Noticias
- Omar Montes vuelve a atacar a Nuria Hidalgo por la manutención: "No sé para qué querrá ella el dinero... tiene muchos bolsos"
- María del Monte: "Si a Maricarmen le mandan seis policías para sacarla del piso, ¿por qué no se hace lo mismo en Ceuta?"
- La lluvia no frena los asentamientos en Ceuta: "No nos vamos a ir, si nos echa la marea, nos subimos al monte"
Teresa pide a los manifestantes que no dejen de luchar. "Se tiene que enterar España entera", afirma, y lanza un mensaje al Gobierno, "por favor, Pedro Sánchez, acuérdate de los viejos". ¿Logrará la presión de los manifestantes lograr un decreto que ponga solución a la situación de Teresa y Maricarmen?
Publicidad