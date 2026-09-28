El mensaje de una joven manifestante en la acampada de Sol al Gobierno: "Solo queremos poder vivir"

El sábado 26 de septiembre, cientos de personas tomaban la plaza de la Puerta del Sol en Madrid en apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada. Estos están acampados desde entonces para pedir un decreto justo de vivienda que evite casos como este y regule la situación.

Los manifestantes tienen los ojos puestos en el Consejo de Ministros que se celebra este martes, donde esperan el llamado "decreto Maricarmen". Entre los reclamos del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y sus apoyos están los contratos de alquiler indefinidos y medidas para evitar desahucios sin alternativa habitacional.

Paula es una de las jóvenes que lleva dos días acampando en el centro de Madrid. Ella tiene 27 años y, tras alquilar un piso de 40 metros cuadrados en Valdemoro con su pareja, se ha visto obligada a volver a casa de sus padres, incapaz de asumir los precios del alquiler.

"Queremos poder vivir", afirma, como mensaje a los rentistas y al Gobierno. Esta asegura que la crisis de vivienda les está "robando el futuro" a los jóvenes y no les da la posibilidad de llevar lo que hasta hace unos años se consideraba "el desarrollo normal de los acontecimientos" de un ser humano.

Como Paula, cientos de personas afrontan su tercera noche acampados en la Puerta del Sol. ¿Lograrán un Real Decreto que ponga una solución a la crisis de vivienda?