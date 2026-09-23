Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha conmocionado al país

Maricarmen llevaba 70 años viviendo en su piso del barrio madrileño de El Retiro, pero hoy, por primera vez, no sabe dónde pasará la noche. A sus 87 años, ha sido desahuciada del piso, pese a los intentos de cientos de personas que se han concentrado frente a la vivienda para intentar frenarlo.

La vivienda fue comprada por una empresa inmobiliaria que le pedía 1.650 euros de alquiler frente a los 500 que pagaba con su contrato de renta antigua. Una cantidad inasumible con su pensión y que le ha llevado a enfrentarse por cuarta vez a una orden de desahucio, esta vez llevada a cabo.

Pese a los intentos de negociación, las peticiones de prórroga del Sindicato de Inquilinas y la oferta de una escritora anónima de pagar el alquiler, finalmente Maricarmen ha sido desahuciada. Hoy, estaremos muy pendientes de ella y de su entorno, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.