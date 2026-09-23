Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha conmocionado al país

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba 70 años viviendo en su casa de Madrid, ha revolucionado todo el país. Pese a los intentos de cientos de personas por evitarlo, finalmente la Policía lo ha ejecutado.

Sonsoles Ónega

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Maricarmen llevaba 70 años viviendo en su piso del barrio madrileño de El Retiro, pero hoy, por primera vez, no sabe dónde pasará la noche. A sus 87 años, ha sido desahuciada del piso, pese a los intentos de cientos de personas que se han concentrado frente a la vivienda para intentar frenarlo.

La vivienda fue comprada por una empresa inmobiliaria que le pedía 1.650 euros de alquiler frente a los 500 que pagaba con su contrato de renta antigua. Una cantidad inasumible con su pensión y que le ha llevado a enfrentarse por cuarta vez a una orden de desahucio, esta vez llevada a cabo.

Pese a los intentos de negociación, las peticiones de prórroga del Sindicato de Inquilinas y la oferta de una escritora anónima de pagar el alquiler, finalmente Maricarmen ha sido desahuciada. Hoy, estaremos muy pendientes de ella y de su entorno, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Fernando roza el Bote en su última tirada y Raquel aprovecha la oportunidad

Fernando roza el Bote en su última tirada y Raquel aprovecha la oportunidad

Rifirrafe entre Beatriz de Vicente y Eduardo Rubiño sobre el desahucio de Maricarmen

Beatriz de Vicente achaca al Estado el desahucio de Mari Carmen: "Ya tenía que ser cutre su oferta al fondo buitre"

La emoción se apodera de Laura al apostarlo todo a un panel y llevarse más de 1.000 euros

La emoción se apodera de Laura al apostarlo todo a un panel y llevarse más de 1.000 euros

Sonsoles Ónega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio ha conmocionado al país

Raquel se lleva un panel de más de 1.000 euros a base de suerte y estrategia
Mejores momentos | 23 de septiembre

Raquel se lleva un panel de más de 1.000 euros a base de suerte y estrategia

MARRUECOS RABAT
Crisis en Ceuta

El periodista marroquí Menen El Amrani niega que Marruecos organizara la entrada en Ceuta: "No hay ninguna prueba"

La entrada de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio sigue generando interrogantes sobre qué ocurrió al otro lado de la frontera. El periodista marroquí Menen El Amrani defiende que no hubo una operación organizada por Marruecos y asegura que el país vecino ha demostrado después que puede blindar la frontera cuando quiere.

mafias malaga
COSTA DEL SOL

Mafias en la Costa del Sol: tres sucesos en 48 horas y una violencia cada vez más joven y brutal

La Costa del Sol está en el foco de la Policía Nacional tras dos tiroteos y una operación policial según los últimos enfrentamientos entre bandas rivales. Este año ya se han contabilizado 16 tiroteos, un número muy lejos de los 12 de 2025.

Receta de pan de aceitunas y tomate seco de Joseba Arguiñano

¡Una hogaza de diez!: Receta de pan de aceitunas y tomate seco de Joseba Arguiñano

Celebra la entrada del otoño con este arroz de Karlos Arguiñano

Celebra la entrada del otoño con este arroz de Karlos Arguiñano: “Un plato lleno de colores y sabores”

VENEZOLANO

Andrés Villavicencio explota tras el "paseíllo" de Delcy Rodríguez a Pedro Sánchez: "Es una vergüenza"

Publicidad