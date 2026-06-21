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En el próximo programa, los coaches y asesores al límite durante los Asaltos de La Voz Kids

La Gran Batalla de La Voz Kids 2026 ha sido realmente abrumadora. Sin embargo, es solo la antesala de lo que está por llegar el próximo sábado con los Asaltos.

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En el próximo programa, los coaches y asesores al límite durante los Asaltos de La Voz Kids

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Borja Tamayo
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Tras La Gran Batalla de La Voz Kids, los mejores talents de cada equipo se preparan para la locura de noche que prometen ser los primeros Asaltos. Una velada en la que tanto los coaches como los asesores estarán al límite de nervios y emoción.

“Yo necesito salir a respirar un poqutitio”, expresará Ana Mena. Sin embargo, no habrá tiempo para eso; porque las jóvenes estrellas se irán sucediendo una a una para demostrar que, en palabras del propio Luis Fonsi, nacieron “para estar en un escenario".

Todo puede pasar el próximo sábado, donde por fin conoceremos a los primeros semifinalistas de esta edición. La Voz Kids 2026 llega a los Asaltos a las 22:00 horas en Antena 3.

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