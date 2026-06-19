Encuentran los cadáveres de un padre y su hija de 20 años en una vivienda de Gerena (Sevilla)

La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el interior de una vivienda de la localidad sevillana de Gerena. Los fallecidos son, según las primeras informaciones, un hombre de alrededor de 50 años y su hija, de 20. La jóven presenta una herida por arma blanca.

El descubrimiento se produjo sobre las 14:00 o 15:00 horas de este viernes, cuando la madre de la joven, una profesora muy conocida y apreciada en el municipio, llegó al domicilio familiar y encontró a ambos sin vida. Tras el hallazgo, se dio aviso a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.

Por el momento, las autoridades no han confirmado las circunstancias exactas de lo ocurrido. No obstante, una de las hipótesis que se encuentra bajo investigación es que el padre pudiera haber causado la muerte de su hija antes de quitarse la vida. Fuentes cercanas al caso señalan que podrían haber existido desacuerdos familiares relacionados con los estudios de la joven, que cursaba el grado de psicología en Jaén, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La noticia ha generado una gran conmoción entre los vecinos de Gerena, donde la familia es ampliamente conocida. Según ha podido saber este medio, padre e hija no acudieron a una reserva que tenían prevista en un establecimiento habitual del municipio, una circunstancia que también forma parte del contexto de los hechos.

La zona permanece acordonada mientras los agentes continúan con la inspección y la recopilación de pruebas.

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