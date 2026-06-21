La actuación que cierra por todo lo alto las batallas de La Voz Kids

Sol, Marco, Oriol y Marta, conocidos como “los románticos”, se subieron al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Blame’s on Me’ de Alexander Stewart en una actuación cargada de sensibilidad y conexión.

Los cuatro talents consiguieron crear un ambiente muy especial sobre el escenario gracias a una interpretación llena de sentimiento, donde cada uno aportó su personalidad sin perder la esencia del grupo. La emoción fue creciendo a medida que avanzaba la canción hasta conquistar por completo a los presentes.

La actuación tuvo tal impacto que tanto Ana Mena como Becky G terminaron poniéndose en pie al finalizar la interpretación: “Qué bonito lo habéis hecho”, dijo Leire.

Un gesto que reflejaba perfectamente el nivel y la intensidad de una de las últimas batallas de la noche.

La conexión entre los talents y la manera en la que defendieron la canción convirtió esta actuación en uno de los momentos más especiales del equipo de Ana Mena en La Gran Batalla de La Voz Kids.

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