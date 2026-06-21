Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Actuaciones | La Gran Batalla

La actuación que cierra por todo lo alto las batallas de La Voz Kids

Sol, Marco, Oriol y Marta emocionan en La Voz Kids con una intensa versión de ‘Blame’s on Me’.

Los Románticos

La actuación que cierra por todo lo alto las batallas de La Voz Kids

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Sol, Marco, Oriol y Marta, conocidos como “los románticos”, se subieron al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Blame’s on Me’ de Alexander Stewart en una actuación cargada de sensibilidad y conexión.

Los cuatro talents consiguieron crear un ambiente muy especial sobre el escenario gracias a una interpretación llena de sentimiento, donde cada uno aportó su personalidad sin perder la esencia del grupo. La emoción fue creciendo a medida que avanzaba la canción hasta conquistar por completo a los presentes.

La actuación tuvo tal impacto que tanto Ana Mena como Becky G terminaron poniéndose en pie al finalizar la interpretación: “Qué bonito lo habéis hecho”, dijo Leire.

Un gesto que reflejaba perfectamente el nivel y la intensidad de una de las últimas batallas de la noche.

La conexión entre los talents y la manera en la que defendieron la canción convirtió esta actuación en uno de los momentos más especiales del equipo de Ana Mena en La Gran Batalla de La Voz Kids.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ana Mena, coach de La Voz Kids

Avance exclusivo de La Voz Kids: la complicidad de estas cinco talents emocionará a los coaches en La Gran Batalla

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Los Románticos

La actuación que cierra por todo lo alto las batallas de La Voz Kids

Los Imparables de La Voz Kids

Espectacular actuación de Los Imparables: Sigue en directo La Gran Batalla de La Voz Kids

Los imparables

“Es una canción muy exigente”: la batalla que llenó de magia La Voz Kids

Girl Power
Actuaciones | La Gran Batalla

La unión de las chicas del equipo Ana Mena emociona en La Gran Batalla de La Voz Kids

Equipo Edurne
Equipo Edurne

Edurne sufre al máximo para elegir a sus 7 talents para los Asaltos de La Voz Kids

Las mundiales
Actuaciones | La Gran Batalla

Cuatro voces, una misma emoción: así brillan Sara, Miranda, Hattie y Valentina en La Voz Kids

Las cuatro talents se subieron al escenario en la batalla más dulce para cantar ‘Best Part’ en La Voz Kids.

Las Competidoras
Actuaciones | La Gran Batalla

El batallón de Edurne arrasa en La Voz Kids: “De las mejores que he visto en mi vida”

Martina, Lucía, Valeria, Sophia y Judith deslumbran con una explosiva versión de ‘Lady marmalade’ sobre el escenario de La Voz Kids.

Alegría de la huerta

Edurne hace historia en La Voz Kids al reunir a diez talents en una batalla: “Espectacular”

Equipo Fonsi

Luis Fonsi reduce su equipo a la mitad y elige a sus voces para los Asaltos de La Voz Kids

Los Sentimentales

“Me tiembla todo”: la reacción de Luis Fonsi tras la batalla más sentimental de La Voz Kids

Publicidad