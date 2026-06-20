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¿Han aumentado las bajas laborales entre los jóvenes?: "No somos blandos, somos valientes por priorizar la salud mental"

Las bajas por salud mental en personas menores de 30 años se han disparado. A raíz de esto, algunos les acusan de ser "blandos" o "vagos". Pero, ¿qué opinan ellos?

¿Han aumentado las bajas laborales entre los jóvenes?: "No somos blandos, somos valientes por priorizar la salud mental"

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El presidente de la patronal de Castilla La- Mancha, Ángel Nicolás, ha abierto un acalorado debate. Este ha calificado a los jóvenes de "memos" por cogerse bajas laborales por asuntos que, según él, son superficiales.

Pese a que el presidente de la patronal ya se ha disculpado por sus palabras, estas ya han generado revuelo. Muchos jóvenes se han sentido atacados y han alzado la voz.

María Lorenzo tiene 33 años y lleva 6 meses de baja, pero asegura que no es porque sean "memos" o "vagos". "No somos blandos, somos valientes por priorizar la salud mental", señala.

Las bajas laborales entre los menores de 30 años se han disparado, multiplicándose por cuatro en los últimos siete años. Sin embargo, estos defienden que es una realidad que evidencia una falta de garantías laborales. ¡Dale al play para escucharla!

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