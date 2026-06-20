Limpiar toallas, sombrillas o cojines: los tres trucos de Ordenatriz para dejar impecable el kit del verano en pocos minutos

Con la llegada del buen tiempo, Ordenatriz nos propone una solución sencilla para limpiar las sombrillas antes de volver a utilizarlas. Su recomendación consiste en mezclar usar su llamada "fórmula mágica", que mezcla 500 ml de agua caliente, jabón en escamas o rallado y 50 ml de amoniaco para eliminar la suciedad acumulada durante los meses de almacenamiento.

Las manchas en las toallas también tienen fácil remedio. Según Ordenatriz, basta con rociar de laca la mancha y pasar una bayeta humedecida con agua sobre la zona afectada para retirar los restos sin complicaciones.

Para los cojines de las sillas de la terraza que presentan moho, Ordenatriz aconseja utilizar vinagre de limpieza. Este producto ayuda a eliminar las manchas y a dejar los textiles listos para disfrutar durante todo el verano. ¡Dale al play para ver todos los trucos al completo!

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