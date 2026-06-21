La unión de las chicas del equipo Ana Mena emociona en La Gran Batalla de La Voz Kids

La Gran Batalla del equipo de Ana Mena arrancó con una actuación marcada por la sensibilidad, la complicidad y el trabajo en equipo.

Triana, Carmen, Jimena, Deyerid y Lola se subieron al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Respirar’ de Jesse & Joy, una canción que cada una llevó a su propio terreno sin perder la esencia del conjunto.

Las cinco talents consiguieron crear una actuación increíble, adaptando el tema a sus diferentes estilos y demostrando una gran conexión sobre el escenario. Más allá de las voces individuales, la fuerza de la actuación estuvo en la manera en la que se apoyaron unas a otras durante toda la interpretación.

Ana Mena quiso destacar precisamente ese compañerismo al finalizar la batalla: “Qué bonito es ver una batalla de cinco chicas, ver cómo se miran, estar pendientes las unas de las otras...”, comentó emocionada Ana Mena tras la actuación.

La coach también valoró el esfuerzo realizado por sus artistas para construir una actuación conjunta: “Todas habéis hecho un esfuerzo por adaptaros a la canción”, añadió la coach orgullosa después de una de las batallas más emotivas y elegantes de la noche.

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