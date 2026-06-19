"Este tío funciona": la primera impresión de Naty Abascal sobre Jesús Ugalde

Jesús Ugalde es un fotógrafo español especializado en retrato y moda que se formó en fotografía y comenzó trabajando como asistente antes de dar su salto profesional. Se consolidó en el mundo editorial y discográfico fue por eso que, su trabajo acabó ligado a la imágen y cuidado de músicos , actores y otras figuras conocidas. Su peculiar forma de trabajar resaltó porque se encargaba de crear un retrato cuidado y diferente para los artistas en un momento en el que la publicidad importaba mucho en sus carreras.

Ha retratado a personajes que más tarde se convertirían en figuras muy reconocidas, en algunos casos cuando todavía estaban empezando o a punto de despegar. Entre ellos se encuentran nombres como Antonio Banderas o Rossy de Palma. Su archivo fotográfico tiene valor precisamente por eso, por recoger esos primeros momentos de carreras que después se consolidaron.

El fotógrafo de las estrellas de los años 90 reconoce que para aquel entonces "no había photoshop" y "era otra manera de posar" admitiendo que era un trabajo más artístico. También, revela que fue capaz de sacar una fotografía robada al momento en el que echaron gazpacho en los ojos de Carmen Maura. Apesar de que hace 40 años estaba prohibido fotografiar los rodajes, Pedro Almodovar ha dado el visto bueno para publicarla.

Otra de las mejores anécdotas es cuando Ugalde confiesa que Naty Abascal es una mujer muy exigente pero que tiene algo que hace que brille, que fascine con su presencia. Cuenta como fueron las primeras veces trabajando juntos y que la modelo se dio cuenta desde el principio que podía conectar y contar con él: "Este tío funciona" resume Jesús el pensamiento de Naty.

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