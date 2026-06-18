A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, descubrimos la respuesta a los ataques de Lydia Rodríguez tras salir de Presuntos Implicados
Continúa la guerra entre Lydia Rodríguez y sus dos excompañeros en Presuntos Implicados, Nacho Mañó y José Luis Giménez. ¿Cómo han reaccionado ellos a las acusaciones?
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Presuntos Implicados está en el epicentro mediático. Después de que Lydia Rodríguez, la hasta ahora vocalista del grupo, abandonara la formación, ha acusado a sus compañeros de ser "cómplices de maltrato".
Lydia relata situaciones que califica de "maltrato" en la que se la presionó presuntamente para encajar en un cánon de belleza. Además, cuenta que no se la tenía en cuenta para tomar decisiones y que llegaron a hacerla sentir tan pequeña que necesitó terapia psicológica.
Hoy, tras la abrupta y polémica ruptura de Lydia con el grupo, conocemos la reacción de Nacho Mañó y Juan Luis Giménez a las acusaciones. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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