La pesadilla de Lucas González llega a su fin: una operación de nariz fallida, año y medio de odisea y un resultado asombroso

La nariz de Lucas González se ha convertido, durante año y medio, en uno de los asuntos más comentados sobre el cantante. Sin embargo, detrás de los cambios físicos había una historia mucho más complicada: una primera operación que no salió como esperaba, una larga espera y, finalmente, una reconstrucción que le ha devuelto la tranquilidad.

Primera operación fallida

Durante meses, Lucas evitó confirmar que se había sometido a una operación de nariz. Sin embargo, en enero de 2025 decidió contar la verdad y explicó que la intervención estética no había cicatrizado como esperaba.

El cantante reconoció que no había seguido todas las recomendaciones médicas y que el resultado había sido muy diferente al que buscaba. Las críticas sobre su aspecto, además, le hicieron pasar una etapa especialmente complicada.

La larga espera

La situación no quedó resuelta con aquella primera intervención. Meses después, Lucas seguía teniendo problemas y reaparecía incluso con una tirita nasal, lo que volvió a poner el foco sobre su rostro.

La doctora Yomil Genere explicó entonces que el cantante necesitaba tiempo para que el injerto evolucionara. La férula servía para contener la zona y ayudar a que el hueso creciera de la forma prevista.

El proceso dependía también de sus cuidados y de la evolución del injerto. Para Lucas, encontrar una solución definitiva se convirtió en una auténtica pesadilla: necesitaba una nueva reconstrucción, pero no era una operación sencilla.

Segunda operación y nueva nariz

Tras meses esperando una solución, Lucas ha vuelto a pasar por quirófano a finales de agosto de 2026. Aunque inicialmente había pensado operarse en Barcelona, finalmente viajó a Turquía para ponerse en manos de una cirujana a la que consideraba de máxima reputación.

En Y ahora Sonsoles hemos podido ver las primeras imágenes después de la intervención mostraron al cantante todavía con las gasas del postoperatorio y respirando por la boca, pero sin hematomas. El tabique aparecía recto, los orificios eran más parejos y el cartílago estaba completamente reconstruido.

El resultado todavía no es definitivo porque la nariz debía desinflamarse y asentarse. Aun así, Lucas ya se ha mostrado muy conforme con su aspecto y feliz con su nuevo y esperado rostro.

Lucas vuelve a ser feliz

La nueva nariz ha llegado acompañada de alivio. Tras conocer que las primeras imágenes de su rostro habían salido a la luz, Lucas reaccionó con humor y explicó que la nariz todavía estaba "inflamadísima" y que con el tiempo se vería mucho mejor.

También quiso desmentir las informaciones que hablaban de un coste de unos 6.000 euros. El cantante dejó claro que la operación había supuesto mucho más y que, tratándose de una cuestión de salud, estaba dispuesto a hacer todo lo necesario.

Después de meses de críticas, incertidumbre y varias etapas médicas, Lucas parece haber encontrado por fin el final que buscaba para esta historia. La nariz que durante tanto tiempo le generó preocupación se ha convertido ahora en el símbolo de una nueva etapa para el cantante.