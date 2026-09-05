Los detalles
Descubre todas las pistas que nos han llevado a Arantxa Sánchez Vicario como la asesina de Los Morancos
La extenista ha sido la encargada de acabar con la vida de César y Jorge Cadal. Estas son todas las pistas que nos ha ido dejando el programa para descubrir la identidad de la asesina.
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- Concha colgadas en las puertas de las habitaciones del hotel: Un guiño a Conchita Martínez, compañera de dobles de Arantxa junto a la que ganó muchos títulos.
- Periódico “El Abejorro”, lo llevan algunos de los asistentes a la recreación: "El Abejorro" era el apodo que le pusieron a Arantxa cuando empezó a jugar al tenis.
- Estandarte con escudo, lo llevan algunos de los asistentes a la recreación: El escudo del estandarte es el emblema de la Fundación Príncipe de Asturias porque Arantxa fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias.
- Carteles de busco perro, en diferentes partes de la recreación: El perro que sale en la foto del cartel es un Yorkshire Terrier. La mascota a la que más ha querido Arantxa fue un yorkshire al que llamó "Roland".
- Postales de las Islas Canarias en las habitaciones del hotel: Gran Canaria es uno de los lugares preferidos de Arantxa para irse de vacaciones.
- Conejo de peluche en las habitaciones del hotel: Un peluche de Bugs Bunny: este peluche fue el gran consuelo y fiel compañero de Arantxa cuando de niña fue sola, sin su familia, con una beca a una escuela alemana en Málaga para perfeccionar su tenis.
- Un Vicario: Entre los asistentes a la celebración.
Escena del crimen
- Cinco pulseras de colores: De color rojo, verde, azul, amarillo y negro. Como referencia a los aros olímpicos. Arantxa ha participado además en cinco Juegos Olímpicos.
- Invitación a la boda real: Arantxa fue invitada a la boda real entre el entonces Príncipe Felipe y Letizia Ortiz
- Llavero con tres torres Eiffel y un número 17: Las 3 Torres Eiffel por las tres veces que Arantxa ganó Roland Garros y el 17 porque es la edad que tenía cuando consiguió el primero de ellos.
- Carnet de socio de Barça: Arantxa nació en Barcelona y es seguidora del Barça
- Cartel con la palabra Disciplina: La disciplina siempre ha estado muy presente en la vida deportiva de Arantxa. Y la palabra está escrita en rojo porque la tenista se tiñó el pelo de ese color cuando comenzó su vida en Miami.
- Guantes de boxeo: Arantxa siempre ha sido una luchadora
- Comida para perros: La bolsa es de pienso para perros pequeños. Busca incidir en la idea de que Arantxa siempre ha tenido perros pequeños. A Roland, el yorkshire, se lo llevaba a los torneos.
- Una piña: La piña lleva una pegatina como si fuera la marca de la fruta. Es una marca inventada: El Clan, desde 1971. Hace referencia a familia de Arantxa (los Sánchez Vicario) y es el año de nacimiento de la tenista.
Interrogatorio
- Nombre del inspector: El inspector de presenta como Inspector Moyá. En 1998, Arantxa ganó Roland Garros y es mismo año Carlos Moyá fue el ganador del mismo torneo en la categoría masculina.
- Cinta de grip de tenis, enrollada en el termo: Cinta necesaria para la empuñadura de una raqueta de tenis, el deporte de Arantxa.
Sala de acusaciones
- Carro de bolas con leña: La leña, en vez de estar en un cesto, está en el carro típico en el que se guardan las pelotas de tenis.
- Teléfono antiguo: La única manera que tenía de comunicarse con su familia cuando vivía lejos de ellos en la escuela alemana de Málaga.
- Jarrón con hojas de Laurel: Las ramas de laurel son el símbolo de los campeones olímpicos.
- Raquetas de nieve: Raquetas de nieve haciendo un guiño a las raquetas de tenis.
- Tono de llamada: El tono del móvil que suena cuando el asesino llama a los detectives antes de la prueba colectiva es la canción "La niña de la escuela" de Lola Índigo, que es el tema que cantó Arantxa en Mask Singer.
- Cuadro de Marbella Komm: Es un cuadro de Marbella de los 80 con la palabra alemana Komm. Esa palabra traducida significa "Vamos", grito que hizo famoso Arantxa y, además, da título a su autobiografía. La palabra está en alemán como referencia a la etapa que pasó estudiando en la escuela alemana de Málaga.
- Tarro de miel: La marca (inventada) de la miel es "Bumblebee" que es el apodo que la prensa estadounidense le puso a Arantxa cuando ganó el US Open.
- Cuadro de Isla reunión: En el cuadro hay una estatua de Roland Garros. Eugene Roland Garros nació en Isla Reunión.
Prueba por equipos
- Casita de juguete: La casita tiene una bandera de EE.UU. y un cartel que pone "Jay Leno Street". Arantxa vive en EE.UU. y fue entrevistada por Jay Leno cuando ganó el US Open.
- Sudadera con símbolos de Londres: Arantxa ganó el dobles de Wimbledon en 1995 y llegó a ser subcampeona en la categoría individual.
- Imán del Louvre: El imán tiene la pirámide del Louvre y también una imagen de Nefertiti. Aranxta ganó en tres ocasiones el torneo de Roland Garros y fue faraona en Mask Singer.
- Sobre de jamón serrano: En el sobre pone "Mercado de la Boquería" que está en Barcelona. Arantxa ganó dos medallas (plata en dobles y bronce en individual) en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Por cierto, el jamón serrano le encanta.
- Parche con medalla al mérito deportivo: Arantxa fue distinguida con la Medalla de Oro al Mérito Deportivo.
- Canguro de peluche: A Arantxa le encantan los peluches y ganó el Open de Australia de dobles femenino en 1996.
- Moto de juguete: Arantxa es una gran aficionada a las carreras de motos
- Coche de juguete de F1: Arantxa es una gran aficionada a la F1.
- Camiseta rosa de fútbol: En la parte de atrás de la camiseta pone el nombre de Leo. La camiseta del Inter de Miami, la ciudad en la que vive Arantxa, es rosa. El dueño de ese equipo es David Beckham, su prototipo de hombre. En ese club juega Leo Messi. El hijo de Arantxa se llama Leo.
Prueba individual
- Imagen Izzy: Izzy es la mascota los JJ.OO. de Atlanta 96. Arantxa participó en esos juegos.
- Imagen Syd, Ollie y Millie: Syd, Ollie y Millie son las mascotas los JJ.OO. de Sidney 2000. Arantxa participó en esos juegos.
- Imagen Atenea y Febo: Atenea y Febo son las mascotas de los JJ.OO. de Atenas 2004. Arantxa participó en esos juegos.
- Imagen Hodori: Hodori es la mascota los JJ.OO. de Seúl 88. Arantxa participó en esos juegos.
- Imagen Cobi: Cobi es la mascota los JJ.OO. de Barcelona 92. Arantxa participó en esos juegos.
- Caja de magia: En la Caja Mágica, el recinto en el que se juega el Open de Madrid, hay una pista que lleva el nombre de Arantxa.
- Cazamariposas / Salabardo: En alusión a la red de las pistas de tenis.
Prueba colectiva (túnel)
- Matrícula furgoneta: La matrícula es 1995 WTA (1995 fue el año en el que Arantxa llegó a ser la número uno del mundo y WTA son las iniciales del ranking mundial femenino).
- Números túnel: La secuencia de números en el túnel es 4-1, 6-2, 4-X. Y su significado son los grand slam que ha ganado Arantxa: 4 grand slams en categoría individual (4-1); 6 en dobles (6-2) y 4 mixtos (4-X).
- Texto informe policial 1: "Un informante hizo llegar un mensaje a la comisaría de Canfranc revelando que el asesino no reside en España" (Arantxa vive en Miami)
- Texto informe policial 2: “El análisis del conjunto de las pruebas encontradas señalan directamente a una persona muy querida no solo en nuestro país, sino en el mundo entero” (con sus logros deportivos, Arantxa se ha ganado el cariño, la admiración y el respeto en todo el mundo)
Pasillo laboratorio
- Casete de Bruce Springsteen: Bruce Springsteen es el cantante preferido de Arantxa.
- Póster del sistema solar: En el póster del sistema solar está destacado el planeta Venus, por Venus Williams, una de las grandes contrincantes de Arantxa.
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